Фото: rozvagi.ru
Поиски 15-летнего подростка, пропавшего накануне после ухода из дома, ведут в Барнауле правоохранители и волонтеры.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, молодой человек ушел из дома вечером 3 июня, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
"По данным следствия, несовершеннолетний на протяжении длительного времени уходит из дома, состоит на учете в органах профилактики. В настоящее время следствием устанавливается его местонахождение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляют в СКР.
Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые, виски выбриты.
Одежда: серая кофта, белая футболка (предположительно), черные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки.
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