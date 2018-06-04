Фото: instinctif.com
Вокалистка из Барнаула Анна Филипчук одержала победу в национальном отборочном туре "Детского Евровидения-2018". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу детского центра "Артек", где проходил конкурс.
Уточняется, что юная жительница Барнаула исполнила в финале национального отбора песню "Непобедимы".
На победу в финале претендовали 12 участников из разных российских регионов. Все они представили публике и жюри песни, которые ранее не были опубликованы. Их написали с участием самих юных исполнителей.
Согласно правилам конкурса, песня победителя должна быть в стиле современной европейской популярной музыки, длиться не больше трех минут, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, а также может включать не более 25% текста на английском языке.
Отборочный тур организовала команда "Академии популярной музыки Игоря Крутого".
В этом году 16-е "Детское Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября. В предыдущем песенном конкурсе победу одержала юная россиянка Полина Богусевич с песней "Крылья".
Комментарии
Посмотрела клип на песню "Непобедимы". Очень даже неплохой! Девочка и поет хорошо, и английский у нее тоже хороший. Удачи ей!