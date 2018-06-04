Фото: safarisakhalin.ru
Сахалинские депутаты приняли в понедельник, 4 июня, обращение к главе государства и правительству РФ с просьбой построить мост, связывающий остров с материком. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на спикера областной думы Андрея Хапочкина.
По его словам, в преддверии "Прямой линии" с главой государства в областное правительство поступает множество просьб сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. "В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода", — сказал Хапочкин.
Он подчеркнул, что данный мост представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для России.
По словам спикера, паромная переправа ненадежна из-за "капризной островной погоды". "А поставки с большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства. Область в год закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысяч тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около 6 тысяч тонн сырья для мясной промышленности", — цитирует агентство слова Хапочкина.
В апреле действующий тогда глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование транспортного перехода на Сахалин с материка. Какой именно это будет вариант перехода — мост или тоннель — на данный момент не определено. В свою очередь, гендиректор РЖД Олег Белозеров в мае сообщал, что компания готовит окончательные расчеты по стоимости транспортного перехода, проекту предстоит пройти аудит и оптимизацию.
Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах тех лет.
Комментарии
ага,нате вам
А борьбу с бедностью отложим до лучших времен....
Ой, насчитали тысячу вагонов и ради этого строить мост? Паромная переправа вполне справляется.
на коленях просите, неумные! ну как обманутые дольщики с Екб
а давайте лучше рыть тоннель от Бомбея до Лондона !
50 000 тонн груза для 500 000чел везёт один пароход за 1долл/тонна/км
то есть за лимон долл. с рынков ЮВАзии можно возить 1000 лет за эти деньги.