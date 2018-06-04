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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемую в краже золотых изделий на сумму 620 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Уточняется, что кража была совершена 15 апреля. Пропажу золотых изделий хозяева обнаружили не сразу, поскольку были в отъезде. В полицию они обратились в конце мая. По факту кражи, совершенной в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.
Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастна 18-летняя знакомая дочери потерпевших. Она пришла к знакомой в гости и тайно похитила дорогие украшения, а затем сбыла их в одном из ломбардов.
Полицейские в ходе обыска по месту жительства подозреваемой нашли залоговые документы ломбарда, установили его адрес и частично изъяли похищенное.
Сейчас ведется сбор доказательной базы, устанавливается местонахождение остальных украшений, которые были проданы третьим лицам, а также причастность подозреваемой к другим преступлениям.
Сообщается, что жительница Новосибирска была причастна к одной краже, которая была совершена аналогичным способом в квартире одного из домов Калининского района.
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