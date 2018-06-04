С момента добровольной отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина прошла почти неделя, однако ясности по его дальнейшей судьбе до сих пор нет. Ранее полпред президента в СФО Сергей Меняйло во время представления врио губернатора Виктора Томенко заявил, что на самом деле Карлин остается в большой политике.

"Я сразу хочу всем сказать, что Александр Богданович никуда не уходит, имея такой опыт и знания. Применение этому опыту будет найдено, в том числе и в оказании помощи в работе новому исполняющему обязанности, и жителям Алтайского края", — отметил Меняйло.

Портал Amic.ru решил проанализировать возможные варианты для бывшего губернатора, учитывая не только его послужной список и возраст, но и то, каким образом сложилась судьба его предшественников.

Должность в сибирском полпредстве

Итак, если вернуться на 14 лет назад, в 2004 год, тогда действующий губернатор Алтайского края Александр Суриков не сумел третий раз подряд выиграть выборы. Он уступил свое кресло Михаилу Евдокимову. Тем не менее, для Сурикова нашлись должности, где он смог проявить себя в полной мере и после 8 лет губернаторства.

Выборы Суриков проиграл, когда ему было 63 года (для справки: Карлину сейчас 66 лет). После этого он довольно быстро трудоустроился помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе, при этом курировал как раз Алтайский край.

Думается, что на сегодняшний день это один из самых очевидных вариантов для Александра Карлина. Другой вопрос — согласится ли он сам на это после 13 лет во главе региона.

Посол РФ

Но вернемся к Александру Сурикову. Отработав менее 2 лет в полпредстве, он получает знаковое назначение от президента — зимой 2006 года становится чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии. Тогда Сурикову было 65 лет. Он до сих пор пребывает на этой должности. К слову, бывший алтайский губернатор — единственный из послов Российской Федерации, проработавший в Белоруссии более 5 лет. Судя по всему, несмотря на преклонный возраст (в августе Сурикову исполнится 78 лет), пока он устраивает руководство страны и МИД в частности. При этом нельзя сказать, что в отношениях с белорусской стороной у Сурикова все было безоблачно. Время от времени некоторое недопонимание возникало, в первую очередь из-за комментариев Сурикова, появлявшихся в СМИ.

Конечно, говорить о том, что Александр Карлин пойдет по стопам своего предшественника и также получит назначение послом в одну из стран, преждевременно. Но от такого варианта экс-губернатор явно бы не отказался.

Совет Федерации

Третий вариант трудоустройства — кресло сенатора в Совете Федерации. Причем данный сценарий — самый быстрореализуемый.

Кандидаты на пост губернатора Алтайского края (напомним, выборы пройдут 9 сентября) должны еще в июле озвучить свои предложения по тройке претендентов в будущие сенаторы от исполнительной ветви власти региона. Учитывая, что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в своем первом выступлении говорил о преемственности власти, с его стороны этот шаг выглядел бы вполне логичным и, наверное, более чем устроил Александра Карлина. Как известно, его родственники проживают в Москве, и пребывание в столице здесь было бы как нельзя кстати.

Можно вспомнить, как ушедший в отставку осенью 2017 года губернатор Омской области Виктор Назаров уже стал сенатором.

Инспектор

Четвертый вариант для Александра Карлина — кресло главного федерального инспектора по Алтайскому краю. В настоящее время это кресло занимает Юрий Земский. Он, как и полпред Меняйло, в прошлом военный, является контр-адмиралом запаса. На свою нынешнюю должность пришел год назад. В связи с этим его замена на Карлина представляется маловероятной.

Есть, впрочем, еще и должность федерального инспектора в Алтайском крае, ее занимает Александр Заболотный. Однако приход на нее Александра Карлина пока видится сомнительным.

Федеральное министерство

Пятый вариант — одно из федеральных министерств, например, Минюст, где некоторое время работал Карлин до прихода на пост губернатора Алтайского края. Такое возвращение было бы очень символичным, "закольцевав" биографию Александра Карлина.

Губернатор в другом регионе

Шестой вариант — губернаторство. Здесь показателен пример 65-летнего Виктора Толоконского. Вначале в течение 10 лет он успел побыть губернатором Новосибирской области, затем 4 года возглавлял полпредство в СФО, после чего еще на три года стал губернатором в Красноярском крае, до октября 2017 года. Конечно, в определенном смысле этот случай уникальный, но исключать подобного сценария для Александра Карлина в будущем нельзя.

Постоянное представительство Алтайского края в Москве

Седьмой вариант — постпредство региона в Москве. В настоящее время руководителем постоянного представительства Алтайского края в столице является Николай Борисенко. Но если Александр Карлин выразит желание поработать на этой должности, препятствовать ему, думается, не станут.

Семейная альтернатива

Не исключено, что может быть реализован и еще какой-то сценарий, не указанный выше. К слову, Александр Карлин и вовсе может решить по-своему и больше не возвращаться в большую политику, сделав выбор в пользу семьи и заслуженного отдыха.