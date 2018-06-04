Неожиданно для многих в Алтайском крае уже в сентябре пройдут выборы губернатора. Слухи о грядущей отставке Александра Карлина ходили уже года два. Но произошло всё неожиданно. И вот теперь в регионе в 2018 году должны пройти вторые масштабные выборы. На первых, напомним, Алтай выбирал президента. Целый год за один день — день отставки губернатора — отмотали политические часы. Но готовы ли кандидаты?
Виктор Томенко, назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы региона, на то и назначен, чтобы 9 сентября 2018 года выиграть губернаторские выборы. Выдвигать его будет партия "Единая Россия". Для партии большинства выборы стали такой же неожиданностью, как и для остальных партий. Плюс в том, что кандидата им искать не придется — вот он, готовый губернатор. Осталось только спешно провести праймериз, скорее всего, в закрытом режиме, и дружно поработать во время избирательной кампании.
Поработать вдвойне придется и Виктору Томенко, ведь регион для него новый, неизвестный. Но его "новизна" ему только поможет во время избирательной кампании. За ошибки предыдущего руководителя отвечать не придется. Даже наоборот — удачными будут обещания разобраться и исправить. Плюс его назначил Владимир Путин, который всегда охотно делится с назначенцами своим высоким рейтингом. Кстати, он или Дмитрий Медведев вполне могут приехать в регион летом поддержать кандидата.
Вот кому придется попотеть, так это оппозиционной тройке основных партий. Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", разумеется, будут, и бороться им предстоит не за первое, а за второе место.
КПРФ, по данным корреспондента портала Amic.ru, выдвинет своего руководителя — первого секретаря краевого комитета партии Марию Прусакову. Сама она пока этот вопрос не комментирует. Но у коммунистов вариантов немного. Павел Грудинин, которого перед президентскими выборами называли чуть ли не потенциальным губернатором Алтайского края, на Алтай не поедет.
"Такие заявления с потенциальным губернаторством звучали перед выборами президента в десятке регионов. Все интересы Грудинина сосредоточены в Московской области. Максимум, на что бы он пошел — публичная поддержка кандидатуры КПРФ в Алтайском крае", — так прокомментировал вопрос в интервью Amic.ru и радио Эхо Москвы в Барнауле политтехнолог Константин Лукин.
В краевой КПРФ сейчас шумно и скандально: партию покидают неугодные и борцы с персеком Прусаковой. Но коммунисты богаты сильными местными ячейками, поэтому выборы провести смогут.
У "Справедливой России" есть из кого выбирать. Лидера местного отделения партии, депутата Госдумы Александра Терентьева отметаем сразу. Он давно заявлял, что не имеет никаких губернаторских амбиций. И в 2014 году на выборы губернатора он не пошел. Вместо него партия отправила партфункционера Олега Боронина. В 2018 году кандидатом может стать или Владислав Вакаев, или Александр Молотов. Оба молодые, оба умеют говорить и знают, что именно надо сказать. Оба депутаты краевого парламента. Вакаев имеет большой опыт работы на выборах, а Молотов выдвигался в сити-менеджеры Барнаула в 2015 году. Есть у справедливороссов еще вариант — депутат АКЗС Людмила Суслова. Но к ней вернемся позже.
У ЛДПР скамейка запасных короче. Скорее всего, на выборы пойдет глава регионального отделения партии Евгения Боровикова. Зато партия способна побороться за второе место. Последние годы либерал-демократы показывают хорошие результаты в регионе на выборах всех уровней.
Представьте, как было бы забавно, если бы на выборы пошли Томенко и три дамы (Прусакова, Суслова, Боровикова). Впрочем, и две дамы для выборов в Алтайском крае - это уже примечательно.
По кандидатам так называемой несистемной оппозиции у нас информации пока нет. Но писать о них много и не придется. В Алтайском крае кандидатов на должность главы региона может выдвинуть только партия. То есть партии надо собраться и провести выдвижение по правилам своего устава. Это уже работа. Но главное — муниципальный фильтр в 7%. Кандидату для регистрации требуется собрать в свою поддержку не менее 7% подписей местных депутатов и избранных глав по всему краю. "Единая Россия" соберет сама, КПРФ, ЛДПР и СР это сделать помогут. Несистемной оппозиции помочь некому, а потому их кандидат до голосования вряд ли дойдет.
Ну и ради шутки назовем "кандидатов", которые уже заявили о своем выдвижении, но до выборов вряд ли дойдут. Это рубцовский журналист Сергей Сущевский, в недавнем прошлом пресс-секретарь КПРФ Юрий Красильников.
Комментарии
А Бессарабов ...неа?
Опят, от партий Алтая одно ворьё.! Выдвигается. Томенко нормальный губернатор.!
Про Вакаева - это вы серьезно? Лучше уж Боронин - у него и то авторитета больше, даром что всего-то глава крохотного сельского поселения! Да и за край Боронин болеет, и кстати, говорить хорошо тоже умеет. Главное - по делу, и без дурацких саморазоблачений.
а у нас много россиян ворье, набрали 4 триллиона долгов, а отдавать не хотят....
А Бессарабов ...неа?
Он может и пойти. Но все дело в том, что это означает наихудший вариант для Алтайского края, т.к. это протеже Карлина. Администрацией президента его кандидатура на пост главы края всерьез даже не рассматривалась по указанной выше причине.
Бесят выражения типа "....имеет большой опыт работы на выборах...".А кроме Томенко кто-то из вышеперечисленных имеет опыт РАБОТЫ? Не игрушек в выборы и говорильню в АКЗС, а РАБОТЫ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ за результат? Или нам нужны европейские игры? Три женщины, ни одна из которых ничего в своей жизни не сделала.Но зато прикольно. Пример Ксюши покоя не даёт? У нас уже был "народный губернатор", с красной рожей приходящий из бани.Человек хороший и артист отличный, но губернатор НИКАКОЙ. Может быть хватит игрушек в демократию и толерантность?