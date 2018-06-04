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А мы не ждали вас: кто может пойти на выборы губернатора Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Голосование за нового губернатора пройдет на год раньше запланированного – 9 сентября 2018 года

Иллюстрация: ntk-61.ru

Неожиданно для многих в Алтайском крае уже в сентябре пройдут выборы губернатора. Слухи о грядущей отставке Александра Карлина ходили уже года два. Но произошло всё неожиданно. И вот теперь в регионе в 2018 году должны пройти вторые масштабные выборы. На первых, напомним, Алтай выбирал президента. Целый год за один день — день отставки губернатора — отмотали политические часы. Но готовы ли кандидаты?

Виктор Томенко, назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы региона, на то и назначен, чтобы 9 сентября 2018 года выиграть губернаторские выборы. Выдвигать его будет партия "Единая Россия". Для партии большинства выборы стали такой же неожиданностью, как и для остальных партий. Плюс в том, что кандидата им искать не придется — вот он, готовый губернатор. Осталось только спешно провести праймериз, скорее всего, в закрытом режиме, и дружно поработать во время избирательной кампании.

Поработать вдвойне придется и Виктору Томенко, ведь регион для него новый, неизвестный. Но его "новизна" ему только поможет во время избирательной кампании. За ошибки предыдущего руководителя отвечать не придется. Даже наоборот — удачными будут обещания разобраться и исправить. Плюс его назначил Владимир Путин, который всегда охотно делится с назначенцами своим высоким рейтингом. Кстати, он или Дмитрий Медведев вполне могут приехать в регион летом поддержать кандидата.

Вот кому придется попотеть, так это оппозиционной тройке основных партий. Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", разумеется, будут, и бороться им предстоит не за первое, а за второе место.

КПРФ, по данным корреспондента портала Amic.ru, выдвинет своего руководителя — первого секретаря краевого комитета партии Марию Прусакову. Сама она пока этот вопрос не комментирует. Но у коммунистов вариантов немного. Павел Грудинин, которого перед президентскими выборами называли чуть ли не потенциальным губернатором Алтайского края, на Алтай не поедет.

"Такие заявления с потенциальным губернаторством звучали перед выборами президента в десятке регионов. Все интересы Грудинина сосредоточены в Московской области. Максимум, на что бы он пошел — публичная поддержка кандидатуры КПРФ в Алтайском крае", — так прокомментировал вопрос в интервью Amic.ru и радио Эхо Москвы в Барнауле политтехнолог Константин Лукин.

В краевой КПРФ сейчас шумно и скандально: партию покидают неугодные и борцы с персеком Прусаковой. Но коммунисты богаты сильными местными ячейками, поэтому выборы провести смогут.

У "Справедливой России" есть из кого выбирать. Лидера местного отделения партии, депутата Госдумы Александра Терентьева отметаем сразу. Он давно заявлял, что не имеет никаких губернаторских амбиций. И в 2014 году на выборы губернатора он не пошел. Вместо него партия отправила партфункционера Олега Боронина. В 2018 году кандидатом может стать или Владислав Вакаев, или Александр Молотов. Оба молодые, оба умеют говорить и знают, что именно надо сказать. Оба депутаты краевого парламента. Вакаев имеет большой опыт работы на выборах, а Молотов выдвигался в сити-менеджеры Барнаула в 2015 году.  Есть у справедливороссов еще вариант — депутат АКЗС Людмила Суслова. Но к ней вернемся позже.

У ЛДПР скамейка запасных короче. Скорее всего, на выборы пойдет глава регионального отделения партии Евгения Боровикова. Зато партия способна побороться за второе место. Последние годы либерал-демократы показывают хорошие результаты в регионе на выборах всех уровней.

Представьте, как было бы забавно, если бы на выборы пошли Томенко и три дамы (Прусакова, Суслова, Боровикова). Впрочем, и две дамы для выборов в Алтайском крае - это уже примечательно.

По кандидатам так называемой несистемной оппозиции у нас информации пока нет. Но писать о них много и не придется. В Алтайском крае кандидатов на должность главы региона может выдвинуть только партия. То есть партии надо собраться и провести выдвижение по правилам своего устава. Это уже работа. Но главное — муниципальный фильтр в 7%. Кандидату для регистрации требуется собрать в свою поддержку не менее 7% подписей местных депутатов и избранных глав по всему краю. "Единая Россия" соберет сама, КПРФ, ЛДПР и СР это сделать помогут. Несистемной оппозиции помочь некому, а потому их кандидат до голосования вряд ли дойдет.

Ну и ради шутки назовем "кандидатов", которые уже заявили о своем выдвижении, но до выборов вряд ли дойдут. Это рубцовский журналист Сергей Сущевский, в недавнем прошлом пресс-секретарь КПРФ Юрий Красильников.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2018 15:31
влад

А Бессарабов ...неа?

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4.06.2018 15:40
Гость

Опят, от партий Алтая одно ворьё.! Выдвигается. Томенко нормальный губернатор.!

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4.06.2018 15:49
- гость -

Про Вакаева - это вы серьезно? Лучше уж Боронин - у него и то авторитета больше, даром что всего-то глава крохотного сельского поселения! Да и за край Боронин болеет, и кстати, говорить хорошо тоже умеет. Главное - по делу, и без дурацких саморазоблачений.

0  0
4.06.2018 16:09
- гость -

а у нас много россиян ворье, набрали 4 триллиона долгов, а отдавать не хотят....

0  0
4.06.2018 16:16
- гость -

А Бессарабов ...неа?

Он может и пойти. Но все дело в том, что это означает наихудший вариант для Алтайского края, т.к. это протеже Карлина. Администрацией президента его кандидатура на пост главы края всерьез даже не рассматривалась по указанной выше причине.

0  0
4.06.2018 17:49
- гость -

Бесят выражения типа "....имеет большой опыт работы на выборах...".А кроме Томенко кто-то из вышеперечисленных имеет опыт РАБОТЫ? Не игрушек в выборы и говорильню в АКЗС, а РАБОТЫ и ОТВЕТСТВЕННОСТИ за результат? Или нам нужны европейские игры? Три женщины, ни одна из которых ничего в своей жизни не сделала.Но зато прикольно. Пример Ксюши покоя не даёт? У нас уже был "народный губернатор", с красной рожей приходящий из бани.Человек хороший и артист отличный, но губернатор НИКАКОЙ. Может быть хватит игрушек в демократию и толерантность?

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