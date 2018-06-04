Фото: myaltai.com
Пассажиры компании "Алтай-Пригород" могут покупать билеты через мобильное приложение. Об этом пишет специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Виктор Кляйн.
Мобильное приложение "Алтай-Пригород" позволяет совершать покупки разовых проездных документов без указания мест.
Сейчас приложение можно установить на устройства под управлением ОС Android, в ближайшее время приложение появится и на платформе iOS.
Пассажиры с помощью мобильного сервиса могут купить билеты следующих видов: "детские", "студенческие", "школьные", а также билеты по электронным транспортным требованиям ОАО "РЖД". Билеты покупаются в день поездки на выбранный поезд с проездного счета пассажира, пополнить который можно при помощи банковской карты.
После оформления билета с помощью мобильного приложения пассажир должен будет просто показать экран смартфона разъездному билетному кассиру во время проверки проездных документов.
Также приложение позволяет получить актуальную информацию по расписанию, ознакомиться со схемой зон пригородного сообщения и новостями компании, оставить отзыв или предложение, задать интересующий вопрос. Для использования сервиса нужно пройти регистрацию с указанием фамилии, имени, отчества и номера мобильного телефона.
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