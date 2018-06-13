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Группа компаний "TrendMark" – эксклюзивный дилер завода "Сегал", который является поставщиком алюминиевых систем "СИАЛ" с 2003 года.
Алюминий совершил революцию — прочный и легкий, он может удерживать большие массивы стекла, создавая прогрессивный облик здания. Доступность, функциональность, долговечность и эстетичный внешний вид делают светопрозрачные конструкции востребованными сегодня на строительном рынке.
Алюминиевые системы "СИАЛ" превратят фантазии архитекторов в реальность. Парящие конструкции балконов и лоджий, замысловатые фасады, приглашающие входные группы, прозрачные крыши и купола – это еще далеко не все возможности алюминиевых профилей.
Алюминий можно красить и придавать ему любой облик, так что однотипность постройкам точно не грозит. Конструкторы завода "Сегал" для каждого объекта подберут оптимальные системы, рассчитают нужное количество материалов, а затем все комплектующие будут доставлены заказчику.
Стекло и алюминий только кажутся холодными материалами, создающими сдержанный образ. На самом деле их конструктивные и дизайнерские возможности очень разнообразны, поскольку предусматривают холодное и теплое остекление. При расположении жилья вблизи от оживленных, загруженных магистралей, витражные системы позволяют защитить помещение от пыли и шума.
Стекло и свет – почти синонимы. В бетонном городе, где так не хватает солнца, хочется больше простора. Поэтому алюминиевые системы сегодня просто незаменимы. Не занимая много места, они, тем не менее, надежно удерживают стеклопакеты и устоят перед любым натиском природы. Если надо, профили вообще станут незаметными, и тогда откроется панорамный вид не только изнутри здания, но и снаружи оно будто сольется с воздухом.
Применение в современном строительстве конструкции из алюминиевого профиля растет высокими темпами. Литейно-прессовый завод "Сегал" предлагает широкий спектр архитектурных систем "СИАЛ" – как хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке, так и новинки.
Несомненными преимуществами систем "СИАЛ" являются:
- их сочетаемость друг с другом;
- широкая номенклатура системных профилей, включающая около 2000 наименований;
- большое количество профилей в каждой из систем, что позволяет соответствовать современным архитектурным тенденциям.
Система предназначена для изготовления "теплых" окон, дверей, витражей, входных групп. Цвет конструкции со стороны помещения и со стороны улицы может быть разным. Створки из "теплого" профиля монтируются во все вертикальные фасадные системы. Конструкция позволяет выполнять поворот витража на любой угол от 900 до 2700. Толщина конструкции — 74 мм.
Широкий ассортимент усиленных стоек позволяет выполнять непрерывное остекление фасадов.
Конструкция является теплосберегающей (пятикамерный профиль перекрывает доступ холода внутрь помещения) и имеет толщину 70 мм. Наличие в системе европаза позволяет применять фурнитуру ведущих мировых производителей.
Подобная технология возведения зданий применяется чаще всего в строительстве крупных коммерческих объектов. В Барнауле, к примеру, по такой технологии возведен ТЦ "Гулливер". А первый жилой дом с применением алюминиевых систем в краевой столице будет построен по адресу Партизанская, 76.
Ищете необычные, современные и надежные материалы? Завод "Сегал" предлагает именно такие!
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