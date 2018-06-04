Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко 4 июня посетил X Международный управленческий молодежный форум "Алтай. Точки Роста – 2018" и выступил с приветственным словом к участникам мероприятия.
47-летний чиновник предстал перед молодым поколением в стильном пиджаке, джинсах и поло, отказавшись, по всей видимости, от излишнего формализма и заговорив на одном языке с участниками АТР.
"Сегодня у меня одно из первых публичных выступлений. Для меня это важно и волнительно находиться сегодня с вами — с людьми, за которыми будущее России, которые будут строить нашу дальнейшую жизнь", — сказал Виктор Томенко, обращаясь к участникам форума.
Врио губернатора сопровождает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
О том, как проходит для нового регионального руководителя молодежный форум, портал Amic.ru рассказывает в фотографиях.
Комментарии
может и остальные перестанут выглядеть как политбюро ЦК КПСС в 1981г.
Новый региональный руководитель.
А там выборы все такое... или уже выбрали?
А на фига это АТР?
На фотках мелькают и местные белокурихинские жулики. Припекает в одном месте, лица кислые.