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Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".
В сообщении сказано, что "последняя трубчатая свая погружена в основание опоры №254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению". Отмечается, что всего за время стройки в дно пролива погрузили 6694 сваи трех типов.
Сваи моста находятся как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.
В сообщении подчеркивается, что требования к профилю железных дорог жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с пяти до 35 метров.
В инфоцентре говорят, что опоры моста массивнее, поэтому в его фундаментах больше свай. Уточняется, что под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, а под железнодорожные — 2788 трубосвай.
Также при установке свай под железную дорогу был достигнут своеобразный рекорд: отмечено самое глубокое погружение трубосваи — 108 метров.
Крымский мост из Краснодарского края — самый протяженный в РФ, его длина составляет 19 километров. 15 мая была открыта автомобильная часть. Поезда начнут движение по мосту в следующем году.
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