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Украинский премьер Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании антикоррупционного суда. Об этом пишет РИА Новости.
1 марта Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Документу еще предстоит пройти второе чтение. 23 мая Рада приступила к рассмотрению поправок к законопроекту, которые предложили депутаты, но их не приняли. Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что надеется на принятие Верховной радой закона о создании в стране антикоррупционного суда.
"Принял для себя решение, что если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины, подам в отставку", — цитирует агентство заявление Гройсмана на брифинге в понедельник, 4 июня.
Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.
В 2016-м и прошлом годах страна получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти рассчитывали получить пятый транш до конца прошлого года, но его до сих пор не выделили.
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