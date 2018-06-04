Организаторы пригласили помериться силами искусных шеф-поваров из ресторанов Барнаула и Белокурихи. Задача – впечатлить профессиональное и народное жюри. Условия одинаковые для всех – четыре порции блюда из индейки с гарниром за сорок минут. Свежее мясо для конкурсантов специально доставили из магазина "Мясная лавка Барнаульский пищевик".
За умелыми действиями профессионалов могли наблюдать любители семейного паркового отдыха. Партнеры фестиваля предложили всем интересные мастер-классы и вкусную натуральную продукцию. Спрятаться от зноя позволял огромный тент. Ну а сцена стала местом исполнения номеров юными вокалистами и спортсменами города, а также проведения конкурсов. Победители получали сертификаты на продукцию сети магазинов "Мясная лавка Барнаульский пищевик".
И если изысканные блюда от умелых профи смогли отведать лишь члены жюри, то сочного, свежего, ароматного шашлыка из свинины и индейки от "Барнаульского пищевика" хватило на всех.
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