"Я коренной сибиряк": новый глава Алтая Томенко немного рассказал о себе

Новый губернатор, пока еще в статусе врио, Виктор Томенко — человек непубличный. Во всяком случае, был до недавнего времени. Скоро все должно измениться: ему предстоит объехать весь край для знакомства, а также перед выборами. Кое-что о себе новый руководитель региона уже рассказал.
"Мне 47 лет. Я коренной сибиряк. Где родился — там и пригодился: всю жизнь жил, учился и работал в Красноярском крае. Работал на горно-металлургическом предприятии "Норильский никель". Там в 26 лет получил первое серьезное назначение, а в 33 года акционеры и руководство доверили мне управлять большим предприятием численностью 75 тысяч человек. Шесть лет я выполнял эту работу. Потом восемь лет было в правительстве Красноярского края", — об этом Виктор Томенко рассказал в интервью телеканалу ГТРК "Алтай".
Он добавил, что женат. Супруга пока осталась в Красноярске, но скоро должна перебраться к мужу в Барнаул.
У четы Томенко есть дочь-студентка. Сейчас она заканчивает вуз в Москве и "живет своей жизнью".
"Свободного времени совсем немного, но если оно есть, то занимаюсь спортом, поддерживаю себя в форме, люблю литературу", — добавил врио губернатора.
В списке первоочередных задач Томенко назвал посевную, которая проходит в этом году сложно, уборочную кампанию, вторую волну паводка, подготовку к отопительному сезону.
"Я ставлю задачу завоевать максимально быстро доверие жителей Алтайского края. Мне хочется убедить всех, что власть региона муниципалитетов способна, должна и будет решать вопросы конкретных людей. Буду встречаться с людьми, проведу много поездок по разным уголкам нашего края", — сказал Виктор Томенко.
А еще он немного рассказал о встрече с Владимиром Путиным, который и предложил ему эту должность.
"После встречи с президентом я отметил главное — сибирские регионы и Алтайский край находятся в постоянной зоне внимания руководства страны. Президент высоко оценил потенциал Алтайского края, сказал, что это самобытный, перспективный, благодатный регион. Но он требует серьезной работы, придется "пахать", — подчеркнул чиновник.
Комментарии
"это самобытный, перспективный, благодатный регион" --- это штамп.
Все регионы такие. Или есть неперспективные и самобытные?
Детский сад: «умею читать, занимаюсь спортом и хочу быть хорошим мальчиком»
и хочет стать для Алтая хорошим губернатором. Что бы стать НУЖНО ХОДИТЬ ПО БАРНАУЛУ И ЕЗДИТЬ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И ДАВАТЬ ПИНКОМ ПОД СЕДЛО ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ !!! ЧТО БЫ УЖЕ ЧТО ТО НАЧИНАЛО ДЕЛАТЬ РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА . А ПРЕЖДЕ НАКОРМИТЬ ЛЮДЕЙ ДАТЬ ИМ РАБОТУ !!!!
" в 33 года акционеры и руководство доверили мне управлять большим предприятием численностью 75 тысяч человек. "
А кем у него мама и папа работали?
да полюбому в библиотеке)))))))
Не стоит сми комментировать каждый чих нового врио. Человек просто принимает дела у предшественников. Судить о человеке по делам нужно. Так что ждем первые полгода работы.
"Так что ждем первые полгода работы."
Мало! Нужно 18 лет ждать
Не станет. Его никто не знает. Только привычная фальсификация результатов выборов
Рассказ детей из детского сада напоминает))))
4.06.2018 16:43
- гость -
Рассказ детей из детского сада напоминает))))
так посложнее рассказ народ не поймет, образование сдулось, мозги у многих ссохлись
4.06.2018 16:25
- гость -
Мало! Нужно 18 лет ждать
значит ждать уже научились, молодцы
4.06.2018 16:32
- гость -
Не станет. Его никто не знает.
это пугает элиту, а народ наоборот поддержит, в надежде что приструнит эту самую элиту...
Народ поддержит В.Томенко. Даже только по тому, чтобы не прошли протеже Карлина и местных олигархов! Но я думаю, что за 3 месяца он докажет своими делами простым жителям АК, что именно такой Губернатор, как он, нужен им. Успехов ему в работе!