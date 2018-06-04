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Пенсионер из Бийска пойдет под суд за избиение своих знакомых

, ИА "Амител"
Пожилой мужчина страдает психическим расстройством, развившимся на фоне злоупотребления алкогольными напитками

Фото: armytimes.com

Бийские следователи направили в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 61-летнего бийчанина. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Следователи, рассмотрев материалы дела, установили, что обвиняемый не раз проявлял агрессию в отношении знакомых и причинял им телесные повреждения разной степени тяжести.

Так, в конце августа прошлого года обвиняемый на почве личной неприязни напал на своего соседа и несколько раз ударил его по голове кухонным молотком. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, они констатировали причинение лёгкого вреда здоровью, которое вызвало у пациента кратковременную потерю трудоспособности. Действия дебошира квалифицировали как запрещённое уголовным законом общественно опасное деяние.

Через месяц обвиняемый атаковал свою собутыльницу. В ходе завязавшейся словесной перебранки мужчина схватил металлический костыль пострадавшей и ударил ее несколько раз, в том числе по голове. Полицию и скорую на место происшествия вызвала соседка, которая услышала крики о помощи.

Прибывшие на тревожный вызов полицейские застали пьяного дебошира в крайне агрессивном состоянии и с ножом в руке. Применив силу, правоохранители надели на нарушителя наручники и доставили его в отдел полиции.

У пострадавшей врачи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные переломы. Действия квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, которые используют в качестве оружия. Также задержанному предъявили обвинение, которое квалифицируется как угроза убийством, которую пострадавшая восприняла реально.

При проведении психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого специалисты дали заключение, что он страдает психическим расстройством, которое развилось на фоне злоупотребления алкогольными напитками. Специалисты считают, что эти нарушения психики не позволяют обвиняемому осознавать фактический характер его поведения и руководить своими действиями.

Уголовное дело направлено в бийский суд для применения в отношении обвиняемого принудительного лечения в медучреждении, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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