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Последняя проверка готовности детских летних лагерей проходит в Алтайском крае с конца мая. Об этом пишет "Алтайская правда", приводя в пример загородный оздоровительный лагерь "Березка" в Первомайском районе.
Издание пишет, что в состав Межведомственной комиссии входят представители органов образования, здравоохранения, полиции, МЧС и других ведомств. Проверка в "Березке" началась со столовой на 300 посадочных мест, затем представители посетили обновленный клуб на 500 мест и библиотеку. Также комиссия оценила состояние жилых корпусов, а директор лагеря Нина Колесникова продемонстрировала площадку под открытым небом, где будут проходить бои роботов, боксерские состязания спортивной смены и даже концерты, а еще волейбольную и баскетбольную площадки с резиновым покрытием.
По словам начальника отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки края Ольги Плешковой, детские лагеря проверяются не один раз. "Месяц назад комиссия уже осмотрела лагерь и сформировала требования этого года. Сегодня представители ведомств оценили готовность и ставят подписи в акте о приемке, чтобы было понятно, что лагерь готов к эксплуатации", — цитирует ее слова "АП".
Замначальника ГУ МЧС по региону Андрей Нейман отметил, что все предварительные проверки носят профилактический характер, а "сегодня у нас итоговая". Он добавил, что ведомство осматривает состояние автоматической пожарной сигнализации, которая должна быть выведена на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны. "Проверяем систему оповещения людей о пожаре, оснащение огнетушителями, состояние внутреннего противопожарного водопровода, обучение персонала", — рассказал он.
По словам директора Нины Колесниковой, безопасность является главным вопросом. "Мы уже второй раз заключили договор с охранным предприятием. На первом же совещании педагогов у нас состоится инструктаж по пожарной безопасности, а затем вожатые проводят эту работу со своими воспитанниками в отрядах", — рассказала она, отметив, что в начале сезона в лагере проводится тренировочная эвакуация.
В ответ на вопрос, может ли повлиять неустойчивая погода на отдых детей, Колесникова ответила: "Ни в коем случае! В корпусах для самых маленьких мы повесили дополнительные батареи, у них будет тепло и уютно. Есть возможность просушить одежду. Здание администрации отапливается – там есть телевизор, работает психолог, и дети часто приходят туда". Также она отметила, что в лагере есть дополнительный источник питания.
Сообщается, что в лагере "Березка" профильная спортивная смена откроется 3 июня, а первый сезон стартует 14 числа. В лагерь приедут порядка 470 детей.
"В "Березке" мы работаем уже шесть лет, и это лучший лагерь, который стал нам вторым домом. Наши вожатые работали здесь воспитателями, руководителями кружков, диджеями, в общем, освоили разные профессии. За 54 дня на свежем воздухе полторы тысячи детей станут жителями "березовой республики", и мы для них устраиваем прекрасное лето. Кстати, есть дети, которые отдыхали в лагере лет семь, а теперь сами стали вожатыми", — отметил командир студенческого педотряда "Мечта" АлтГПУ Юлия Савченко.
По словам главы Минобрнауки Александра Жидких, всего в этом сезоне откроется 912 организаций отдыха: 63 загородных и санаторно-оздоровительных лагеря, семь детских санаториев, 619 лагерей с дневным пребыванием, 203 профильных, шесть палаточных и 14 негосударственных организаций. В них отдохнут 175 тысяч детей – свыше 65% от общего числа школьников. Министр призвал родителей перед выбором места отдыха детей сверяться с реестром надежных организаций, опубликованным на официальном сайте Минобрнауки края и на сайте "Алтайские каникулы".
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