Фото: altai-republic.ru
Городской панорамный парк "Гора Тугая" начнут создавать в Горно-Алтайске в этом году, сообщили в пресс-центре республиканского правительства.
Обустроить парк планируется в течение шести лет. Так, в 2018-2019 годах намечено освоение вершины, южного склона и подошвенной части горы Тугая. На вершине будет построен подковообразный панорамный комплекс круглогодичного использования со смотровыми площадками, музеем, универсальными залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами общей площадью 1500 квадратных метров. Здесь же планируется создание подъездных путей, будут организованы электро- и водоснабжение, водоотведение.
Программа обустройства южного склона включает в себя сооружение смотровой площадки "Первый бугор", обрядовой площадки "Алтайский родник", а также строительство каменной лестницы и пешеходных грунтовых троп.
У подножия горы обустроят сцену, парковки и станции по оснежению.
Всего на эти цели будет направлено около 134 миллионов рублей, из которых 100 млн рублей будут предоставлены из федеральной казны.
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