Воспользуйтесь возможностью прекрасно отдохнуть в открытом бассейне санатория "Медикал Эстейт" (Санаторий "Энергетик"). Активный отдых в таком бассейне позволяет одновременно и плавать, и наслаждаться воздушными и солнечными ваннами.
Чем же полезно плавание в открытом бассейне и почему полезно регулярно его посещать?
Оздоровление организма
Плавание в открытом бассейне предоставляет возможность улучшить наши физические возможности и укрепить здоровье. Плавание в бассейне полезно как взрослым, так и детям. Даже беременным женщинам рекомендуется посещение бассейна для занятий аквагимнастикой, что в будущем помогает при родах.
Профессионализм врачей
В санатории работают врачи только высокой квалификации. Они всегда готовы ответить на все вопросы, подобрать подходящий комплекс водных процедур, при необходимости назначить лечение. Лечитесь правильно!
Природа
Открытый бассейн — это отличная возможность слиться с матушкой-природой. Целебный воздух соснового бора и красивая парковая территория надолго запомнятся каждому городскому жителю.
Дети
Для активного отдыха с детьми здесь созданы все условия. Вашему малышу скучать не придется — профессиональные аниматоры предложат интересные игры и занятия.
Спорт
Нет времени на тренажерный зал? Плавание — отличная возможность его заменить. Регулярное посещение бассейна и выполнение даже самых простых упражнений – это красивое и спортивное тело просто и легко.
Отдохнуть от городской суеты всей семьей, укрепить здоровье можно даже за выходные. Наслаждайтесь купанием и забудьте обо всех проблемах хотя бы на время в санатории "Медикал Эстейт" (Санаторий "Энергетик") и его открытом бассейне.Санаторий "Медикал Эстейт"
г. Барнаул
пос. Пригородный
ул. Раздольная, 22
Телефон 8(3852) 720-500
Сайт санатория