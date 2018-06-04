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Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров, или на 22,2%. В 2017 году летом на направлении выставили 2,7 миллиона кресел, а в текущем году — 2,1 миллиона. Об этом в понедельник, 4 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на "Коммерсант" и данные Транспортной клиринговой палаты.
Согласно данным издания, открытие моста через Керченский пролив и рост аэропортовых тарифов в Симферополе в 1,5-2 раза привели к снижению числа перевозок в республику. Больше всего мест сократили "Уральские авиалинии" — 187 тысяч кресел, Red Wings сократила 64 тысячи кресел (27%), "Аэрофлот" — 51 тысячу, "Россия" — 74 тысячи, "Глобус" (входит в S7) — 42 тысячи.
Согласно данным источника издания в отрасли, авиаперевозчики ощутили убыточность полетов в регион. Одним из поводов стало повышение цен на топливо в Симферополе и рост тарифов в местном аэропорту с 1 июня.
"Уральские авиалинии" заявили, что стоимость обслуживания рейса выросла в полтора раза. Nordwind из-за удорожания тарифов на 50% сократит число рейсов в Симферополь в следующем сезоне, а также будет вынуждена увеличить стоимость билетов. "Аэрофлот" пообещал летать в республику по заявленному ранее расписанию за счет программы "плоских" тарифов.
Аэропорт Симферополя объяснил рост тарифов необходимостью возврата 32 миллиардов рублей инвестиций в новую инфраструктуру. Представители аэропорта заявили, что тарифы сопоставимы с аналогичными сборами для других построенных и реконструируемых российских аэропортов. Поскольку доля аэропортовых сборов в себестоимости полетов, как правило, не превышает 10%, то цена кресла вырастет лишь на несколько десятков рублей, заверили "Коммерсант" в аэропорту Симферополя.
Комментарии
А может из за снижения турпотока? В 2014 был и больше ни ногой в эту помойку
дешевле в Турцию или Китай съездить чем в Крым