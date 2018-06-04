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Полиция в Горном Алтае ведет разбирательство после того, как в больницу за медпомощью обратился 30-летний житель села Туекта — у мужчины выявлена травма головы из-за удара поленом.
Как сообщили в республиканском МВД, по словам мужчины, травму он получил в результате ссоры с 26-летней жительницей Горно-Алтайска, которая является знакомой его супруги.
Согласно имеющимся данным, подозреваемая приехала в гости к своей подруге, у которой был день рождения. Во время застолья между хозяевами дома вспыхнула ссора, во время которой мужчина стал оскорблять жену и угрожать ей расправой.
"В этот момент гостья попыталась успокоить агрессивного сельчанина, чем лишь вызвала его гнев. В ходе произошедшего конфликта женщина схватила полено и ударила им мужчину по голове, после чего они с подругой убежали из дома", — уточняют в полиции.
Мужчина несколько дней не обращался за помощью и пытался утопить свою злость в алкоголе. Только по прошествии недели он почувствовал сильное недомогание и обратился в больницу.
В данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии
После нескольких дней утоплении злости в алкоголе, там и без полена,недомогание будет....
Надо было мужчинке продолжать топить злость) да видно деньги закончились)