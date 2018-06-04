Рубцовчанин украл куртку из магазина, а потом вернулся "за добавкой"

Фото: smolensk-i.ru
Жителя Рубцовска обвиняют в краже одежды из супермаркета — примечательно, что после одного удачного "дела" горожанин решил повторить "успех" и в итоге был задержан.
Как сообщили в краевой прокуратуре, по версии следствия, 24-летний местный житель, находясь в одном из магазинов города, похитил куртку. При этом, чтобы скрыть свои действия, парень надел куртку под свою верхнюю одежду.
Факт хищения был установлен спустя несколько дней после просмотра записей камер видеонаблюдения.
Любопытно, что через неделю обвиняемый пришел в похищенной куртке в тот же магазин — на сей раз он решил украсть шапку. Сотрудники магазина опознали его, и в итоге злоумышленника задержали.
Теперь молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Комментарии
4 года за смерть на дороге не дают, а тут куртка....
хромают законы