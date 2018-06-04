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Северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в РФ с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) в сентябре. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова на встрече с северокорейскими парламентариями.
Он отметил, что Москва тщательно следила за визитом главы МИД Сергея Лаврова в Северную Корею, где проходили переговоры. "Мы знаем о том, что он передал послание президента [Владимира] Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения 4-го Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года", — цитирует агентство обращение Мельникова к делегации парламентариев из КНДР, принимающих участие в международном форуме "Развитие парламентаризма".
Агентство отмечает, что четвертый ВЭФ пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
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