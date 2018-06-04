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Жителя Барнаула ждет скамья подсудимых за совершение смертельного ДТП — трагедия произошла в тот момент, когда обвиняемый сдавал назад на грузовике с рефрижератором.
По информации краевой прокуратуры, мужчина во время разгрузки товара в магазине не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину.
"В результате дорожно-транспортного происшествия женщине-пешеходу были причинены закрытые травмы грудной клетки, живота, грудного отдела позвоночника, лицевого скелета, от которых на месте дорожно-транспортного происшествия наступила смерть", — констатируют надзорном ведомстве.
В данный момент уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд краевой столицы для рассмотрения по существу.
Комментарии
Возле каждого магазина таких смертников полно, сами идут под колеса и пофиг, что водитель их просто не может увидеть...
когда на пивзаводе 2 мужчин насмерть сбили на пешеходном переходе, сми оправдывали пьяного водителя, типа в неположенном месте шли..... так и хочется сказать матом