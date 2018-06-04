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Актуальность такого формата, как "большая восьмерка", с точки зрения России снижается. При этом наблюдается стремительный рост значения G20, где РФ принимает активное участие, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
Ранее в интервью радиокомпании Deutschlandfunk один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт предложила вернуть РФ в состав G8 для противодействия Америке.
"Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, двадцатка, где Россия принимает активное участие", — цитирует агентство ответ Пескова на вопрос, есть ли у России желание и нужда возвращаться в "большую восьмерку".
В ответ на вопрос, согласится ли РФ вернуться, если такое предложение поступит, представитель Кремля отметил, что "гипотетические рассуждения" невозможны.
Агентство отмечает, что в апреле министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал возвращение РФ к "большой восьмерке" нереалистичным.
Напомним, Россию исключили из G8 в 2014 году на фоне событий в Крыму. Участники "большой семерки" заявили, что не хотят заседать с РФ, пока Москва не поменяет свою политику относительно Крымского полуострова.
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