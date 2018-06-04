Гастроли Омского ТЮЗа станут главным культурным событием этой недели, да и практически всего лета. Так что если вы интересуетесь театром, советуем вам это мероприятие не пропускать. Что привезут омичи в краевую столицу, 4 июня на пресс-конференции в Молодежном театре, где и пройдут показы, рассказали директор театра Михаил Мальцев и его творческая команда.
"Мы рассматривали несколько городов, но Барнаул нам не чужой. У нас у всех здесь живут друзья, мы сюда часто приезжали, нас здесь хорошо принимали, поэтому мы решили ехать сюда. Для ваших зрителей мы выбрали одни из лучших спектаклей нашего репертуара", — объяснил директор ТЮЗа.
В гастрольную афишу вошли шесть спектаклей. Стоит отметить, что показывать их будут с 5 по 9 июня с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом — в Барнауле соберется вся труппа театра.
Детям будут интересны "Приключения Ёжика и Медвежонка, или Обыкновенный необыкновенный день", "У лис длинные носы", сказочный мюзикл "Волшебник Изумрудного города", а взрослым стоит побывать на истории "Плутни Скапена", комедии "Свадьба" и пластическом спектакле без слов "Танцплощадка 41/45" в режиссуре Владимира Золотаря. Особенно омичи советуют посмотреть именно последний, а еще запастись платками, так как зрелище не оставит равнодушным никого.
"Мы привезли интересные, яркие спектакли, которые покажут наш театр с разных сторон. Это и современность, и классика, это разностилье, разножанровость", — пояснил главный режиссер омского ТЮЗа Евгений Рогулькин.
Стоит отметить, что билеты на спектакли барнаульские зрители разобрали весьма быстро, особенно на детские. Как пояснил Михаил Мальцев, это можно объяснить интересом публики к театру другого города. Такая же история сложилась и с работами МТА, артисты которого в рамках обменных гастролей в этих же числах выступят в Омске — труппу из Алтайского края тоже ждет аншлаг.
На гастролях дружба двух театров не закончится. По словам Мальцева, Омский ТЮЗ хочет принять участие во Всероссийском молодежном театральном фестивале имени Валерия Золотухина. В 2018-м мероприятие на Алтае пройдет уже в третий раз. Ранее коллектив уже подавал заявку на участие, но не прошел. В этом году, по признанию директора, они вновь попытают свои силы и надеются, что у них получится представить свои работы на фестивале.
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