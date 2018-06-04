19 июня в Барнауле пройдет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в квартале "2038". Территория площадью в 9,39 га предназначена для "комплексного освоения в целях жилищного строительства".
Как сказано на портале torgi.gov.ru, заявки от желающих принимаются в срок до 14 июня, участниками торгов могут быть только юрлица. Городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству определил начальную цену лота в 95,7 млн рублей, шаг аукциона — в 2,871 млн рублей, размер задатка — в 47,85 млн рублей.
При этом размер ежегодной арендной платы, за исключением первого платежа, будет составлять 2,455 млн рублей. К слову, кадастровая стоимость земли составляет баснословные 409,188 млн рублей.
Территория, предназначенная под застройку, прилегает с северо-западной стороны к ледовому Дворцу спорта на Жасминной. С южной стороны находится торговый центр "Аксиома".
Как следует из документов аукциона, рельеф участка сложный, с уклоном. Площадка не огорожена. На территории — навалы грунта, котлованы, насыпи. Есть здесь и сеть высоковольтной линии электропередачи. Подъезд к участку под будущую жилую застройку возможен с улицы Солнечная Поляна.
Отметим, что отдельно организатор аукциона оговаривает предельную высоту зданий, строений и сооружений для данной территории. Она не может превышать 75 м. То есть строения выше 25-30 этажей в квартале "2038", как видно, не появятся. Кроме того, застройщик должен соблюдать процент застройки в границах земельного участка. Он может варьироваться между 20% и 40%.
Комментарии
Даже 25-ти этажки входят в 3 категорию высотности (от 75 до 100 метров), или в высотные (от 100м). Потому что высота 25-ти этажного дома - 82 метра в среднем.
Разрешенные 75 метров (т.е. 2 категория от 50 до 75) - это максимум 22 этажа, скорее - 17-18. Так что сенсации не вышло, обычный квартал будет, если построят.
жилье выше 4 этажа должно дешеветь в геометрической прогрессии, потому как вредно для здоровья при постоянном проживании