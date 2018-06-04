Фото: vk.com/la_altay
Житель Камня-на-Оби Николай Шандер пропал без вести — местонахождение 25-летнего горожанина неизвестно с 28 мая, сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
Обстоятельства, при которых пропал молодой человек, не уточняются.
Среди особых примет в ориентировке указан шрам на запястье правой руки.
Приметы пропавшего: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые.
Был одет: темно-синяя куртка, серый резиновый костюм с сапогами, белая футболка, темное трико.
Комментарии