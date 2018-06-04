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В России с понедельника, 4 июня, вступает в силу закон, который разрешает авиакомпаниям составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в повторной перевозке. Об этом пишет "Интерфакс".
Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может аннулировать билет в одностороннем порядке, если пассажир находится в черном списке.
Попасть в этот список можно за невыполнение пассажиром самолета законных распоряжений командира воздушного судна, за хулиганство или за действия, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств.
Перевозчик будет включать дебошира в черный список в течение 30 дней после получения судебного решения о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. Пассажир будет находиться в этом списке в течение года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.
Компания должна будет пустить на борт пассажира из списка только в ряде случаев: если он возвращается в Россию из такого места, откуда можно выбраться лишь на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из России в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.
Кроме этого, хулигану нельзя будет отказать в продаже билета, если он направляется к месту лечения и обратно, если он сопровождает инвалида к месту лечения или направляется на похороны родственника. Все причины необходимо подтверждать документами.
Агентство подчеркивает, что перевозчик обязан уведомить пассажира, что он включен в черный список.
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