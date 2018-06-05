Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жильё расположено в высотном кирпичном доме на улице Партизанской. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.
"Кухонный гарнитур оснащен всей необходимой бытовой техникой и посудомоечной машиной. В спальне спроектирована отдельная гардеробная с мебелью. В ванной комнате выделена душевая зона. В коридоре встроенный шкаф-купе. По всей квартире грамотно и на любой вкус выполнено освещение", — отмечает автор объявления.
Также продавец указывает, что при желании балкон можно обустроить под кабинет.
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