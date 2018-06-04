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Российский певец Егор Крид, ставший главным героем шоу "Холостяк", назвал имя избранницы. Ею стала 24-летняя модель Дарья Клюкина, пишет Рен ТВ.
Уточняется, что за сердце исполнителя боролись 25 девушек, из них две - Клюкина и Виктория Короткова - дошли до финала. В последнем выпуске Крид провел свидание с обеими девушками, а последний выбор сделал на крыше небоскреба в Дубае.
Позднее Клюкина рассказала, что певец ей понравился за доброту, ответственность и умение стоять на своем.
"Мне нравится, что он стоит на своем. Что он добрый, ответственный. Он умеет и переживать вместе с тобой, и поддержать. А вообще, когда человек тебя привлекает, ты же не можешь сказать, он мне нравится вот по этим пунктам", — цитирует слова Клюкиной РИА "ФАН".
Также модель отметила, что певец ей понравился до начала шоу. Она была в курсе его участия в проекте и хотела узнать Крида как человека.
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тест-драйв прошел успешно?) Тяжело пришлось мужику, 25 девок - прямо подвиг Геракла