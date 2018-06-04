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Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов ответил депутату Госдумы Наталье Поклонской, назвавшей княгиню Марию Владимировну Романову и ее сына князя Георгия Михайловича "гостями из Испании". Об этом пишет RT.
Закатов считает, что депутат делает клеветнические заявления, называя потомков царя иностранцами. Он добавил, что их российское гражданство было восстановлено в 1992 году.
Директор канцелярии главы Императорского дома выразил сожаление "о духовном состоянии" Поклонской, выразив недоумение, что проявление любви и патриотизма вызывает у депутата злобу.
Напомним, ранее Поклонская заявила, что очень хорошо, когда иностранные граждане, пытаясь прорекламировать себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Так она прокомментировала поездку княгини Романовой с сыном по мосту через Керченский пролив в Крым.
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