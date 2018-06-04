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Пилотов компании "Победа" уволили за попытку в пьяном виде отправиться в рейс Сургут-Махачкала. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
По словам гендиректора компании Андрея Калмыкова, "в "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь". Он добавил, что из-за нарушения порядка медосвидетельствования медпунктом аэропорта Сургута компании нельзя было уволить пилотов по соответствующей статье. Тем не менее, их отстранили от выполнения рейса и сразу уволили из штата по соглашению сторон.
Калмыков добавил, что законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств.
Также он подчеркнул, что компания намерена добиваться внесения в законодательство "жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли".
По данным СМИ, инцидент произошел 26 мая. Два пьяных пилота "Победы" попытались выполнить рейс из Сургута в Махачкалу. Это выяснилось на медосмотре перед полетом, пилотов сняли с рейса.
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