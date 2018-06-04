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Актер Большого драмтеатра им. Г. А. Товстоногова, народный артист РФ Леонид Неведомский скончался в воскресенье, 3 июня, в возрасте 78 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу петербургского театра.
В театре отметили, что коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким актера, его друзьям и коллегам, а также "всем, кто его знал и любил".
Информация о церемонии прощания с артистом появится позднее.
Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске (Белоруссия), в семье военного хирурга и микробиолога. В 1963 году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. В 1967 году актер получил приглашение присоединиться к труппе БДТ и в тот же год сыграл первую роль Джона Рида в спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!".
Артист исполнил свыше 40 ролей. В кинематографе он впервые появился в 60-е годы XX века. Всего же Неведомский исполнил роли в более чем 100 картинах.
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