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Глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев на первом селекторном совещании озвучил свои первые поручения ведомству. Об этом пишет РИА Новости.
Зиничев поручил выработать оптимальную структуру министерства, привести главки регионов в соответствие с организационной структурой центрального аппарата, пересмотреть порядок работы центральной организационной комиссии и оценить состояние объектов капитального строительства для обеспечения жильем всех сотрудников ведомства.
Также он пообещал выработать оптимальную структуру ведомства, позволяющую наиболее эффективно реагировать на угрозы и факты возникновения пожаров, ЧС, в том числе с учетом неблагоприятных природных явлений.
Кроме этого, он рассказал о необходимости утвердить основные направления развития экосистемы МЧС и единой системы ликвидации ЧС, пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов из-за увеличения количества пожаров, усилить профилактическую работу с населением.
"Крайне важно повысить доверие населения к лицам МЧС России и продолжить традиции, сложившиеся в министерстве за долгие годы его существования", — добавил Зиничев.
Ранее глава РФ Владимир Путин потребовал от нового министра, пришедшего на смену Владимиру Пучкову, усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и в целом укрепить пожарную безопасность общественных мест.
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