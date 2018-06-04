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Путин подписал закон о контрсанкциях против США

, ИА "Амител"
Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам

Фото: yandex.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Госдума приняла документ 22 мая, Софед одобрил 30 мая. Сейчас он опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Закон предусматривает, что правительство по решению главы государства сможет вводить разные меры противодействия, однако они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ и других странах. Такие решения также могут быть приняты лидером страны на основании предложений российского Совбеза. В то же время в случае устранения обстоятельств, которые послужили причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия.

Документ 13 апреля внесла на расмотрение Думы группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. С момента внесения закона в ГД вокруг него развернулась широкая дискуссия. Текст восприняли неоднозначно, высказывались критические замечания по ряду положений закона.

Парламентарии провели серию заседаний, выслушали разные точки зрения, в результате чего документ был серьезно изменен ко второму чтению в Думе.

Агентство отмечает, что из текста закона исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а также сократили список возможных мер противодействия. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, которые находятся под юрисдикцией данных стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран. Американским компаниям или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Подобный запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных подобным государствам или аффилированных с ними.

Также у кабмина появится право прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые находятся под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных подобным государствам или аффилированных с ними. Правительство также сможет вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из Америки и ряда недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены россиянами или иностранными гражданами для личного пользования. Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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