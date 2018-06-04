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В Алтайском крае с 1 июня начали выплачивать субсидии пострадавшим от паводка. Согласно данным на 4 июня, выплаты получили 17 тысяч 390 граждан на сумму 374,5 миллиона рублей, пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на краевое министерство труда и соцзащиты.
Отмечается, что всего кабмин выделил Алтайскому краю из резервного фонда 391 миллион 280 тысяч рублей для выплаты субсидий пострадавшим от паводка в период с 23 по 31 марта. Порядок осуществления единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам определен постановлением регионального правительства.
Всего выплаты получат 18 тысяч 193 человека из 23 сельских районов региона. Польше всего от паводка пострадали жители Петропавловского района (4248 человек), а также Краснощековского (3370) и Смоленского (2721) районов.
Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Также некоторые жители получат финансовую помощь за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей на человека.
Эти выплаты предоставляются один раз по месту жительства или пребывания в зоне затопления, которое подтверждено регистрацией. При отсутствии регистрации по месту жительства факт проживания гражданина по конкретному адресу устанавливается судом.
По данным пресс-службы, списки сформированы на основании письменных заявлений граждан межведомственными комиссиями, созданными в городских округах (муниципальных районах), пострадавших в результате ЧС. Степень утраты имущества первой необходимости определена межведомственными комиссиями на основании обследований затопленных жилых помещений и отражена в актах обследования утраченного имущества.
Граждане, которые претендуют на предоставление денежных выплат, должны обратиться с письменным заявлением в управления соцзащиты населения по месту жительства. Там же можно уточнить информацию о праве получения выплат.
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