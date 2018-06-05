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Маршруты автобусов №60 и №65 изменят в Барнауле ради жителей новостроек

, ИА "Амител"
Нововведения начнут действовать с 6 и 10 июня

Иллюстрации: barnaul.org

Решение об изменении схемы движения автобусов №60 и №65 приняли власти Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации,  трассы следования этих автобусов будут изменены в целях улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов краевой столицы.

Так, с 6 июня движение автобусного маршрута №60 будет организовано  по следующей схеме (иллюстрация 1): …улица Попова – улица Балтийская – улица Сергея Ускова – малый Павловский тракт – улица Солнечная Поляна – Павловский тракт – улица Попова – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна, далее – по маршруту.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения и исключения затруднительного проезда через перекресток проспект Ленина – улица Гоголя движение указанного маршрута в сторону проспекта Красноармейского будет организовано по схеме: улица Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2") – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее – по маршруту.

В сторону ЛДП "Спартак-2" автобусы будут ходить, как и ранее:  проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – улица Большая Олонская (ЛДП "Спартак-2").

Что касается автобусов №65, то их маршрут с 10 июня будет организован по такой схеме (иллюстрация 2): ТРЦ "Арена" – Павловский тракт – улица Солнечная Поляна – малый Павловский тракт – улица Сергея Ускова – улица Балтийская – улица Попова – проезд Северный Власихинский – улица Лазурная – улица Власихинская, далее – по маршруту.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.06.2018 08:37
игорь

Браво! чтоб до центра доехать - 1,5 часа, не меньше - лучшие маршруты города, которые и без жителей новостроек загружены.

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