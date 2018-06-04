Фото: rusdialog.ru
Российский премьер Дмитрий Медведев озвучил причины резкого роста цен на бензин. Он заявил, что скачки вызваны эгоизмом производителей, пишет ТАСС.
Глава кабмина также потребовал взять ситуацию под жесткий контроль и в случае нужды разработать спецмеры для того, чтобы достигнутые ранее договоренности между производителями бензина соблюдались. Медведев также обратился к производителям с просьбой не проявлять эгоизм.
"В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм", — заявил он, намекнув, что правительство следит за ситуацией и в курсе, в каких отраслях прибыль выше.
Профильный вице-премьер Дмитрий Козак ранее заверял, что участники рынка договорились стабилизировать ситуацию на рынке бензина и дизельного топлива, пообещав заморозить цены. При этом он отметил, что снизить их не удастся. Медведев же потребовал возможности именно снижения цен.
За неделю с 28 мая по 1 июня текущего года средняя стоимость литра бензина в РФ выросла почти на рубль. Так, АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 – на 93, до 41,7 и 44,53 руб. за литр соответственно.
Комментарии
Димон, цену-то снизят? Или вы с шефом только в вечность бздеть горазды?
Во дожились! Ни правительство , ни президент не могут остановить "игры" с ценами цены на бензин. А если завтра сделают по 100руб. -один фиг будут, как и сейчас, только на пальцах объяснять почему это происходит? А ведь скоро все цены за бензином очень хорошо подтянуться, понемногу уже началось.
Я уж думал, он правда там что-то раскрыл. А он чижика съел.
Правильный ответ: на всё воля божья.