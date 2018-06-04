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Теннисистка из США Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Roland Garros против российской спортсменки Марии Шараповой, которая теперь выступит в 1/4 финала. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.
Уточняется, что американка ранее повредила руку. Игра Уильямс против Шараповой должна была пройти в понедельник, 4 июня.
На минувших выходных Уильямс в матче третьего круга турнира обыграла немку Юлию Гёргес, выступающую на соревнованиях под 11-м номером. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Уильямс. Ранее в тот же день россиянка обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 6:1 и пробилась в 1/8 финала.
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