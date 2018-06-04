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Следователи Заринска завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия установлено, что 11 марта текущего года в одной из квартир Заринска в ходе распития спиртного обвиняемая поссорилась с сожителем. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений женщина ударила мужчину не менее восьми раз в область шеи и туловища. От полученных повреждений 34-летний потерпевший умер на месте.
Установлено, что обвиняемая ранее уже была судима за убийство. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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