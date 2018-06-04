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Глава РФ Владимир Путин снял с поста главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
В документе сказано: "Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника ГУ МЧС по Кемеровской области".
СКР ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, а также других лиц, которые подозреваются в халатности и растрате. По данным следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в прошлом и этом годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошёл крупный пожар. Также Мамонтова обвиняют в хищении и растрате с использованием служебного положения свыше 1,8 миллиона рублей областного ГУ МЧС. Мамонтов и Терентьев были задержаны 25 мая, позднее суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля.
Напомним, пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, включая 41 ребенка. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник и ответственные за пожарную сигнализацию.
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