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Маткапитал можно теперь использовать на перекредитование вне зависимости от того, когда возникла подобная необходимость. Постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Пока же средства маткапитала можно использовать на перекредитование ранее выданных кредитов под строительство и приобретение жилья, но лишь в том случае, если данные финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или последующих детей.
По мнению Медведева, "людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами". Он рассказал, что подписал постановление правительства, дающее право расходовать средства маткапитала на перекредитование, включая ипотечные займы вне зависимости от того, когда возникла подобная необходимость, "до и после рождения второго ребенка и последующих детей".
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что в последнее время в РФ сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке, и многие семьи с маткапиталом "выразили желание направить его на рефинансирование кредитов". По ее мнению, новой возможностью могут воспользоваться 1,9 миллиона семей.
Голикова добавила, что за все время действия маткапитала на жилье эти деньги направили 5,3 миллиона семей. Из этого числа 3,4 миллиона семей погасили кредиты (1,3 триллиона рублей), еще 1,9 миллиона направили деньги на покупку жилья (0,7 триллиона).
Всего же маткапитал получили 8 миллионов 550 тысяч семей, 5,1 миллиона уже полностью использовали деньги.
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