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Украина будет "давить" РФ качеством оружия. Такое заявление сделал глава компании "Укроборонпром" Павел Букин, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Обозреватель".
Он отметил, что "глупо рассчитывать, что Украина задавит Россию количеством солдат". Поэтому он считает, что нужно сконцентрироваться на качестве вооружения.
По словам Букина, украинские конструкции концентрируются на создании видов оружия, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за короткий срок. Он добавил, что сейчас в стране испытывают крылатые ракеты.
"Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", — цитирует агентство слова Букина.
Об испытаниях этой ракеты информация появилась в январе. При этом российский военный эксперт заявил, что украинцы, вероятно, использовали уже существующие противокорабельные ракеты, а не создали оригинальное вооружение.
В Сети пользователи также указали на сходство "новой" украинской ракеты и советской Х-35, которая была создана еще в 70-х годах прошлого века.
Комментарии
Страааааааааааааашно, аж жуть!!!)))