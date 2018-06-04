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В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

, ИА "Амител"
Экс-президент страны добавил, что "угроза" со стороны РФ заключается в "дискредитации" Эстонии

Фото: f11.pmo.ee

Экс-глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну РФ может лишиться таких крупных городов, как Омск, Томск и Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, он добавил, что в "военном смысле" такой опасности сейчас нет. Данная ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.

При этом Ильвес отметил, что "угроза" со стороны РФ заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, как он заявил, длится уже 27 лет.

Политолог Юрий Светов отреагировал на высказывание экс-президента Эстонии. Он считает, что ряд выступлений прибалтийских политиков похож на "речи безумцев".

Он добавил, что Эстония ранее пострадала от столкновений могущественных соседей, в том числе Германии, Швеции, Дании и России, однако "не извлекла урок".

Также политолог отметил, что РФ не собирается развязывать войну ни с кем, тем более на территории Эстонии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.06.2018 00:08
gorca

А каким боком Омск и Томск?

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