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Российский лидер Владимир Путин снял с занимаемых должностей трех сотрудников МВД, двух сотрудников СК и трех сотрудников МЧС, включая обвиняемого в халатности по делу о пожаре в кемеровском ТЦ главу кемеровского главка МЧС Александра Мамонтова. Об этом пишет Life, ссылаясь на опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации указ.
Издание уточняет, что свой пост покинул первый замначальника МЧС генерал-полковник Владимир Степанов. На эту должность Путин назначил Александра Чуприяна. Ещё одним замглавы МЧС стал Андрей Гурович, который ранее занимал должность главы Управления Федерального казначейства по Москве.
Кроме этого, указом главы государства от своих должностей освобождены глава МВД по Крыму генерал-майор Сергей Абисов и начальник ГУ МЧС РФ по республике Сергей Шахов. Также свой пост покинул глава управления кадров СКР Виктор Долженко. Занимаемых постов лишились замглавы ГУ МЧС РФ по Самарской области полковник Алексей Гринь, первый замруководителя главка СК РФ по Камчатскому краю Алексей Пахоменко и глава департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД РФ генерал-лейтенант Надежда Ромашова.
Также президент произвел ряд назначений. Так, полковник внутренней службы Андрей Бабинцев стал начальником главка МЧС по Пермскому краю, полковник внутренней службы Владислав Блеснов — руководителем главка МЧС по Калужской области, полковник юстиции Виталий Герлиц — первым замначальника главка СК РФ по Приморскому краю.
Издание пишет, что, согласно указу, Виктор Воробьев занимает теперь пост замглавы ГУ по обеспечению деятельности подразделений ФСИН, а Алексей Иванов — начальника УВД Северного административного округа главка МВД по Москве.
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