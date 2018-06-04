Фото: ren.tv
В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 38 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство "Рейтер" и заявление главы Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяса.
Ранее появилась информация, что извержение унесло жизни 25 человек, еще почти 300 были ранены.
Также, согласно данным Геологической службы Соединенных Штатов, у Тихоокеанского побережья страны произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 105 километрах юго-западнее города Чамперико, очаг лежал на глубине десяти километров.
Агентство напоминает, что извержение вулкана произошло в минувшее воскресенье, 3 июня. Всего стихия затронула свыше двух миллионов человек. В результате пострадали четыре населенных пункта, власти эвакуировали три тысячи человек.
Это извержение Фуэго признали одним из сильнейших за последние годы. Из-за активности вулкана закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы Аурора.
Комментарии