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Швейцарские банки, боясь санкций со стороны Соединенных Штатов, заблокировали деньги на личных счетах бизнесмена из РФ Виктора Вексельберга. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на еженедельник Schweiz am Wochenende.
Источник Forbes в "Ренове" господина Вексельберга уточнил, что речь идет о порядка 1 млрд швейцарских франков (1,013 миллиарда долларов). Средства блокировали UBS, Credit Suisse и Julius Baer.
Сейчас юристы "Реновы" готовят иски против банков и их сотрудников.
Отмечается, что счета Вексельберга мог заблокировать и Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является сам бизнесмен. Об этом изданию рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, которая работает с Bank of Cyprus. Подтвердить эти данные в "Ренове" не удалось.
Блокировка коснулась не только личных счетов бизнесмена. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков, включая UBS и Credit Suisse, отказывал Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.
СМИ пишут, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, и активы на них были номинированы во франках, а не в долларах.
Напомним, в начале апреля американский Минфин объявил о расширении российского санкционного списка. В число новых 38 фигурантов SDN-списка Офиса по контролю над иностранными активами (OFAC) попали семь бизнесменов и топ-менеджеров, 17 чиновников, 12 частных компаний и две государственные структуры.
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