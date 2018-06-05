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Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и английской сборной Харри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире по версии журнала Football Observatory, который выпускается Международным центром изучения спорта (CIES). Трансферная стоимость футболиста оценивается в 201,2 миллиона евро, пишет РБК.
В топ-3 также вошли игроки "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (195,7 миллиона евро) и француз Килиан Мбаппе (186,5 миллиона евро).
Составители рейтинга учитывали такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления на поле и голы), роль в команде, а также уровень чемпионатов.
В десятку дорогих футболистов также попали Лионель Месси из "Барселоны" (184,2 миллиона евро), Мохаммед Салах из "Ливерпуля" (171,3 миллиона), Деле Алли из "Тоттенхэма" (171 миллион), Кевин де Брёйне из "Манчестер Сити" (167,2), Антуан Гризманн из "Атлетико" (164,5), Паоло Дибала из "Ювентуса" (164,2) и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" (163,4).
Действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду расположился в списке на 24-м месте (103,4 миллиона евро).
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