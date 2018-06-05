Фото: dpsu.gov.ua
В Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на УНИАН и заявление главы пресс-центра ВМС Олега Чалика.
Он добавил, что ограничения вводятся с 1 июня. Они действуют в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.
По словам представителя ведомства, перед выполнением определенных элементов, таких как стрельбы, создается группа, проверяющая район и закрывающая его полностью, чтобы там никого не было.
При этом Чалик отметил, что на данной территории все еще можно будет купаться.
Ранее в сети появился ролик, на котором украинский штурмовик Су-25 летит на высоте около десяти метров над азовским побережьем в Запорожской области.
В ВСУ заявили, что инцидент связан с проведением учений противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника.
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