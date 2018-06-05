Фото: twitter.com
В Петербурге грузовик с биотуалетом в прицепе застрял под мостом, на котором вывешен баннер с надписью "Газель не проедет". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь Twitter-аккаунт, в котором публикуются сообщения от имени моста.
На опубликованных снимках видно, что машина не проехала под переправой из-за биотуалета в кузове. От удара он развалился.
Подчеркивается, что машина стала 151-й жертвой так называемой "моста глупости".
Напомним, ранее "Мостотрест" заявляли, что мост полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе ограничивающим высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.
Также переправу оборудовали новыми ограничителями, которые призывают обратить внимание на допустимые габариты машины. Кроме этого, перед мостом установлен "лежачий полицейский" и нанесена светоотражающая разметка.
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