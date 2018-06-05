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В Туле российскому певцу Валерию Леонтьеву вызвали скорую перед концертом из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Life со ссылкой на портал Super.
По словам представителя певца, у Леонтьева поднялось давление. Из-за этого концерт был отменен.
"Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку", — цитирует издание его слова.
Ранее СМИ сообщили, что Леонтьев находится без сознания, и его собираются доставить в московскую больницу.
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